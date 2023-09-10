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Спортивный директор сборной Германии по футболу разнес команду после поражения от Японии

Спортивный директор сборной Германии Феллер назвал позором разгром от Японии

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Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Спортивный директор сборной Германии по футболу Руди Феллер раскритиковал национальную команду после разгромного поражения от Японии в товарищеском матче, передает Bayern & Germany в Twitter.

«Мы все до сих пор пребываем в шоке. Проиграть со счетом 1:4 — это позор. Я только что говорил с тренером Ханси, он глубоко потрясен. Завтра поговорим о том, почему так произошло. Это был позор», — сказал Феллер.

В составе сборной Японии мячи забили Дзюня Ито, Аясэ Уэда, Такума Асано и Ао Танака. Единственный мяч в составе Германии забил Лерой Зане.

В следующем матче Германия сыграет с Францией. Встреча состоится 12 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы. Действующим победителем турнира является Италия, которая в решающем матче в серии пенальти одолела англичан.

Германия в последний раз становилась чемпионом Европы в 1996 году, победив в финале Чехию. На том турнире немцы на групповом этапе переиграли Россию со счетом 3:0.

Ранее тренер «Баварии» заявил, что ему жаль перешедшего в команду Гарри Кейна.

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