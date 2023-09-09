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Тренер сборной России похвалил Захаряна за переход в «Реал Сосьедад»

Тренер сборной России Онопко одобрил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

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Daisuke Nakashima/Global Look Press

Тренер сборной России Виктор Онопко в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что трансфер Арсена Захаряна из столичного «Динамо» в «Реал Сосьедад» пошел на пользу российскому футболу.

По его словам, 20-летнему полузащитнику сборной России нужно постараться быстро пройти адаптационный период.

«Просто могу ему пожелать как можно скорее адаптироваться, тогда ему будет там намного легче. Одобряю его выбор — и чемпионат, и команду. Он хотел уехать и у него получилось.

Еще один наш футболист будет играть в одном из лучших турниров. Это хорошая команда», — заявил Онопко.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмаса», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее Станислав Черчесов сделал комплимент фанатам «Спартака».

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