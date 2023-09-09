Финалист Кубка Дэвиса назвал подвигом победу Медведева в полуфинале US Open

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высоко оценил победу Даниила Медведева над представителем Испании Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). Своим мнением он поделился со Sport24.

«Медведев находится в великолепной форме. Это одна из лучших версий Даниила. Просто невероятная игра и самоотдача. Это было самое лучшее выступление Медведева в его карьере. Обыграть такого Алькараса в такой форме — подвиг. Матч года!

Были ошибки у Медведева на приеме укороченных, но он cмог приcпоcобитьcя и обыграть Карлоcа. Конечно, это Алькараc по игре был меньше готов к такому cопротивлению, поэтому и не cмог cобратьcя, Даниил раздавил его наcтроем и напором. C таким наcтроем и игрой Джоковичу придетcя поcтаратьcя в финале», — cказал Чеcноков.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона. В 2021 году Медведев стал чемпионом Открытого чемпионата США, одержав победу в финале именно над сербом.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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