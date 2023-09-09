В Бразилии не признали рекорд Неймара, оставив Пеле звание лучшего бомбардира сборной

Бразильская конфедерация футбола (CBF) не признает рекорд нападающего Неймара по количеству голов за национальную сборную.

9 сентября сборная Бразилии разгромила команду Боливии в матче отборочного этапа на чемпионат мира — 2026, Неймар записал на свой счет дубль. Таким образом, по подсчетам Международной федерации футбола (ФИФА), теперь в активе Неймара 79 голов за сборную, по этому показателю он превзошел легендарного футболиста Пеле, на счету которого 77 забитых мячей.

Однако CBF берет в расчет все матчи и голы Пеле в составе сборной Бразилии — в том числе игры против клубов, которые не считает ФИФА. По подсчетам конфедерации, Неймар все еще отстает от Пеле на 17 голов (78 против 95).

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции. Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый клуб для бразильца за пределами Бразилии.

Ранее Неймар назвал самое обидное поражение в карьере.