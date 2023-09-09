«Сыграл на 12 из 10»: Медведев оценил свой выход в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев, комментируя свой выход в финал Открытого чемпионата США (US Open), заявил, что для победы над таким соперником, как испанец Карлос Алькарас, необходимо быть лучше самого себя, что у него получилось в поединке. Его слова передает Sports.ru.

«Конечно, были сомнения – смогу ли я навязать ему свою игру? Что нужно делать лучше? Но я провел потрясающий матч и рад, что буду здесь в воскресенье. Я говорил, что нужно играть на 11 из 10, а сыграл на 12 из 10. Не считая третьего сета. Против него иначе никак», — заявил Медведев.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона за 2 часа 42 минуты трех сетах с результатом 6:3, 6:2, 7:6 (6:4). В 2021 году Медведев стал чемпионом Открытого чемпионата США, одержав победу в финале именно над сербским теннисистом.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является Алькарас. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

Ранее Джокович ответил, будет ли смотреть матч Медведева и Алькараса.