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Глава медийного клуба заявил, что тренер «Спартака» Абаскаль всех заколебал

Глава Broke Boys Егоров заявил, что тренер «Спартака» Абаскаль всех заколебал

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Александр Вильф/РИА Новости

Глава медийного клуба Broke Boys Дмитрий Егоров заявил, что испанский специалист Гильермо Абаскаль, который возглавляет московский «Спартак», учится тренировать на красно-белых. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Так, по чуть-чуть собирал информацию от разных людей и уловил единое: «Абаскаль всех заколебал». Заколебал чем? Тем, что при отсутствии опыта, получив доступ к благам реально большого клуба, решил объять необъятное и залез везде, где только можно. Чуть ли не за качеством чернил в принтере следит», — отметил Егоров.

Красно-белые не побеждают в Российской премьер-лиге на протяжении четырех матчей, три из которых завершились поражениями спартаковцев. В последнем сыгранном туре «Спартак» потерпел поражение от «Краснодара».

После семи туров РПЛ подопечные Абаскаля имеют в своем активе 10 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября на домашней арене против «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне клуб проиграл матч за Суперкубок России петербургскому «Зениту» и стал третьим в чемпионате страны.

Ранее Абаскаль оценил состав «Спартака».

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