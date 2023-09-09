Глава медийного клуба заявил, что тренер «Спартака» Абаскаль всех заколебал

Глава медийного клуба Broke Boys Дмитрий Егоров заявил, что испанский специалист Гильермо Абаскаль, который возглавляет московский «Спартак», учится тренировать на красно-белых. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Так, по чуть-чуть собирал информацию от разных людей и уловил единое: «Абаскаль всех заколебал». Заколебал чем? Тем, что при отсутствии опыта, получив доступ к благам реально большого клуба, решил объять необъятное и залез везде, где только можно. Чуть ли не за качеством чернил в принтере следит», — отметил Егоров.

Красно-белые не побеждают в Российской премьер-лиге на протяжении четырех матчей, три из которых завершились поражениями спартаковцев. В последнем сыгранном туре «Спартак» потерпел поражение от «Краснодара».

После семи туров РПЛ подопечные Абаскаля имеют в своем активе 10 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября на домашней арене против «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне клуб проиграл матч за Суперкубок России петербургскому «Зениту» и стал третьим в чемпионате страны.

Ранее Абаскаль оценил состав «Спартака».