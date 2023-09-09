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Тарасова ответила на вопрос о недосказанности карьеры Трусовой

Тренер Тарасова: призерка Игр Трусова двигала фигурное катание вперед

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Александр Вильф/РИА Новости

Известный тренер Татьяна Тарасова, комментируя возможное развитие карьеры серебряной призерки Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой, заявила о вкладе спортсменки в развитие фигурного катания. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«О будущем Трусовой надо спрашивать саму Трусову. Каждый занимается тем, чем хочет. Нет ли ощущения недосказанности от ее карьеры? Саша двигала фигурное катание вперед, этого у нее не отнять», — заявила Тарасова.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

30 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24. Она снизила тренировочную активность после гастролей с шоу в Пекине, однако и до этого раздумывала о том, стоит ли продолжать карьеру.

Ранее Трусова показала любимого ребенка.

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