Каррера рассказал, предлагали ли ему вернуться в «Спартак»

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что красно-белые не звали его снова возглавить команду, передает «Матч ТВ».

«За пять лет после ухода из «Спартака» меня хоть раз звали назад? Нет. Чем я сейчас занимаюсь? В свободное время я смотрю матчи Серии А, Серии B и Серии С, и играю в падел‑теннис», — сказал Каррера.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год — сначала в должности ассистента Дмитрия Аленичева, а позднее сменил в его в должности главного тренера. Он первый в истории клуба иностранный специалист, которому удалось в своем дебютном сезоне завоевать золото чемпионата России.

В 2017 году итальянец привел «Спартак» к чемпионскому титулу и победе в Суперкубке. В 2018 году столичный клуб под руководством итальянского специалиста стал третьим в турнирной таблице.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав десять очков.

Ранее Каррера рассказал, готов ли вернуться к работе в РПЛ.