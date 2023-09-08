Отстраненный глава испанского футбола обвиняется в сексуальном насилии и принуждении

Испанская прокуратура подала заявление на отстраненного президента Королевской федерации футбола Луиса Рубиалеса, передает Sport.es.

Инцидент произошел во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0). Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы Дженни Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

5 сентября футболистка пришла со своим адвокатом в прокуратуру, заявив, что поцелуй произошел без ее согласия. После этих слов у прокуратуры появилась возможность привлечь Рубиалеса к ответственности.

По испанским законам Рубиалесу грозит наказание на срок от одного года до четырех лет.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Сам Рубиалес после случившегося заявил, что не намерен подавать в отставку со своего поста из-за возникшего скандала. Мать чиновника заперлась в церкви и объявила голодовку, из-за чего попала в больницу.

Ранее игроки сборной Испании выступили с заявлением после скандала с поцелуем футболистки на ЧМ.