Канадский хоккеист рассказал о реакции своей семьи на решение играть в России

Канадский защитник «Трактора» Роб Хэмилтон рассказал, как его семья отреагировала на решение перейти в челябинский хоккейный клуб. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Перед подписанием контракта агент дал мне номера ребят из КХЛ, и они рассказывали мне только положительные вещи. Просто собрал всю информацию, сел вместе с семьей и объяснил, что КХЛ — это новый вызов. Я здесь для того, чтобы играть в хоккей. Я абсолютно не политик. Хочу просто играть в России, наслаждаться здешней культурой и полными аренами», — сказал Хэмилтон.

Хэмилтон выступает за «Трактор» с сезона-2022/2023. В прошедшем сезоне он принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забросить три шайбы и сделать 15 результативных передач. В текущем сезоне он сыграл в трех матчах, не отметившись результативными действиями.

«Трактор» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), имея в активе три очка.

Ранее Хэмилтон не исключил, что в будущем получит гражданство России.