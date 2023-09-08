В «Реал Сосьедад» сообщили плохие новости по здоровью Захаряна

Директор по коммуникациям «Реал Сосьедад» Луис Арконада рассказал о состоянии здоровья футболиста Арсена Захаряна. Его слова передает Sport24.

«Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет. Будет ли он готов к матчу против «Реала»? Кто его знает», — сказал Арконада.

5 сентября сообщалось, что Арсен Захарян пропустил тренировку.

Ближайший матч «Реал Сосьедад» проведет в гостях против мадридского «Реала» 17 сентября.

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 24 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Команда заняла девятое место.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что нужно Захаряну, чтобы заиграть в чемпионате Испании.