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Канадский хоккеист КХЛ ответил на вопрос о получении российского гражданства

Защитник «Трактора» Хэмилтон не исключил, что в будущем получит гражданство РФ

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Global Look Press

Защитник хоккейного клуба «Трактор» Роб Хэмилтон ответил, обсуждал ли он с руководством команды возможное получение гражданства России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы еще не обсуждали этот вопрос. Сейчас я нахожусь в стадии изучения языка и культуры. Если мне в будущем предложат длинный контракт и у меня все будет складываться в КХЛ, то над этим вопросом определенно стоит задуматься. На данный момент таких мыслей нет», — заявил Хэмилтон.

Хэмилтон выступает за «Трактор» с сезона-2022/2023. В прошедшем сезоне он принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забросить три шайбы и сделать 15 результативных передач. В текущем сезоне он сыграл в трех матчах, не отметившись результативными действиями.

«Трактор» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), имея в активе три очка.

Ранее Хэмитлтон рассказал, почему чувствует себя в России мальчиком из детского сада.

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Хоккей. КХЛ
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