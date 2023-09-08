Вратарь сборной России признался, что не следит за футболом

Голкипер национальной команды России и «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что не следит за футболом. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я никогда не следил за футболом. Почти не смотрю его. И никем не интересовался. Я смотрю только чемпионат России. Самые крупные матчи, но за другими лигами не слежу. Неинтересно», — заявил Матвей Сафонов.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основную команду в 2017 году. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне чемпионата России Сафонов принял участие в семи матчах, пропустив два мяча. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сафонова составляет €16 млн.

После семи туров «Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 17 очков. 2 сентября «быки» обыграли московский «Спартак» со счетом 2:0. В следующем матче «Краснодар» сыграет в гостях с «Ахматом». Встреча состоится 16 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Сафонов заявил, что у него нет предложений от других клубов.