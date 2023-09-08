Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в отборе на ЧМ-2026

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе своей команды над Эквадором. Его слова передает пресс-служба сборной Аргентины.

«В Эквадоре очень хорошие игроки, они знают, что делают, и очень хороши физически. Это была очень тяжелая игра. Я немного устал, но чувствую себя хорошо. Недавно мы стали чемпионами мира, но мы должны продолжать бороться и готовиться к следующему ЧМ. Все хотят победить Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, еще больше», — сказал Месси.

Перед этим матчем Лео в футболке национальной команды провел 175 матчей, в которых забил 103 мяча и сделал 56 результативных передач. В 2022 году он в составе сборной стал победителем чемпионата мира в Катаре. По итогам турнира нападающий был признан лучшим игроков.

Летом 2023 года Месси перебрался в американский «Интер Майами» после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

Ранее сообщалось, что Месси заменили в официальной игре сборной впервые за девять лет.