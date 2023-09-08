Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гол Месси помог Аргентине победить в первом матче отбора чемпионата мира — 2026

Сборная Аргентины обыграла Эквадор в первом туре квалификации ЧМ-2026

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

В ночь на 8 сентября состоялся матч между сборными Аргентины и Эквадора в рамках первого тура отборочного этапа чемпионату мира — 2026 в Южной Америке. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

Единственный забитый мяч на счету форварда американского «Интер Майами» Лионель Месси. Нападающий отличился на 78-й минуте игры.

Сборная Аргентины в следующем туре сыграет с Боливией, Эквадор встретится с Уругваем. Оба матча пройдут в ночь на 13 сентября по московскому времени.

Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский клуб «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

В футболке национальной команды 36-летний нападающий провел 175 матчей, в которых забил 103 мяча и сделал 56 результативных передач. В 2022 году Месси в составе сборной стал победителем чемпионата мира в Катаре, по итогам которого также был признан лучшим игроков турнира.

Ранее Месси назвали фаворитом премии «Золотой мяч».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях