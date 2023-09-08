Гол Месси помог Аргентине победить в первом матче отбора чемпионата мира — 2026

В ночь на 8 сентября состоялся матч между сборными Аргентины и Эквадора в рамках первого тура отборочного этапа чемпионату мира — 2026 в Южной Америке. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

Единственный забитый мяч на счету форварда американского «Интер Майами» Лионель Месси. Нападающий отличился на 78-й минуте игры.

Сборная Аргентины в следующем туре сыграет с Боливией, Эквадор встретится с Уругваем. Оба матча пройдут в ночь на 13 сентября по московскому времени.

Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский клуб «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

В футболке национальной команды 36-летний нападающий провел 175 матчей, в которых забил 103 мяча и сделал 56 результативных передач. В 2022 году Месси в составе сборной стал победителем чемпионата мира в Катаре, по итогам которого также был признан лучшим игроков турнира.

Ранее Месси назвали фаворитом премии «Золотой мяч».