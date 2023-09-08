Российский хоккеист вошел в топ-10 претендентов на приз лучшему снайперу НХЛ

Портал Daily Faceoff назвал топ-10 претендентов на «Морис Ришар Трофи» — награду, ежегодно вручаемую лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одним из кандидатов на приз стал российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Он расположился на десятой позиции. «Причина, по которой он находится на десятом месте в данном списке заключается не столько в упущенном времени из-за травмы в прошлом сезоне, сколько в отсутствии элитного центрового, с которым можно было бы играть», — объяснил журналист Мэтт Ларкин.

Топ-10 претендентов на «Морис Ришар Трофи» по версии Daily Faceoff выглядит так:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», Канада);

2. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», США);

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон», Германия);

4. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз», Чехия);

5. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш, Финляндия»);

6. Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз», США);

7. Джейсон Робертсон («Даллас Старз», США);

8. Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс», США);

9. Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз», США);

10. Кирилл Капризов («Миннесота», Россия).

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