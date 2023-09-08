Неймар: чемпионат Саудовской Аравии посильнее французской Лиги 1

Бразильский форвард Неймар, перешедший в «Аль-Хиляль» из «Пари Сен-Жермен», предположил, что чемпионат Саудовской Аравии в настоящий момент может быть сильнее французской Лиги 1. Его слова передает L'Equipe.

«Футбол везде одинаковый, мяч круглый, как и везде. Учитывая звездные имена в этой лиге, она, возможно, получше Лиги 1. Меня не волнует, что говорят. Люди говорили, что Лига 1 слабая, но именно там мне доставалось больше всего.

У меня не будет проблем с адаптацией. Я не знаю арабского языка, но и мой французский после 5-6 лет во Франции был кошмарен», — сказал бразилец.

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль». Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции.

Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины.

Ранее Неймар назвал клуб, в котором однажды продолжит карьеру.