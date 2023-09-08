«Манчестер Юнайтед» извинился за приглашение на матч тренера-педофила

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» принес извинения за приглашение бывшего женского тренера Джеффа Конопки, который ранее был осужден за педофилию, на один из матчей команды. Об этом сообщает Sky Sports.

Выяснилось, что в прошлом году «красные дьяволы» пригласили экс-тренера в качестве почетного гостя на матч женской команды и представили его в клубном музее. Клуб получил информацию о приговорах Конопки и в срочном порядке связался с юридическими и футбольными органами для подтверждения фактов.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» выражает искреннее сочувствие всем, кто пострадал от этих отвратительных преступлений. Клуб больше не будет иметь никаких связей с этим человеком.

Конопка возглавлял женскую команду «МЮ» с 1983 по 2001 год. В 2011 году его приговорили к четырем годам тюремного заключения. Также его внеcли в cпиcок cекcуальных преcтупников на деcять лет поcле того, как был признан виновным в 19 преcтуплениях, cвязанных c неприcтойным нападением в отношении девочек в возраcте до 16 и 14 лет.

Ранее футболиста «Манчестер Юнайтед» исключили из состава сборной Бразилии.