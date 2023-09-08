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Футболист сборной России ответил на вопрос о деградации национальной команды

Хавбек сборной России Литвинов заявил, что ему всегда приятно играть за команду

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Футболист московского «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов рассказал, как повлиял пропущенный летний сбор на национальную команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Пропущенный летний сбор? Игровая практика есть за свои клубы в чемпионате. Думаю, что сейчас все в хорошей форме и с отличным настроением. За сборную всегда приятно играть. Это большая честь.

Вижу ли, что сборная немного просела или деградировала? Тяжело говорить. Мы не играем с большими сборными, поэтому сравнивать не с чем», — заявил полузащитник.

12 сентября Литвинов в составе национальной команды сыграет с Катаром на стадионе «Эль-Джануб».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборная России не смогла обыграть олимпийскую команду Египта.

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