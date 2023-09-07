Экс-игрок сборной Англии: тренер давал выходной игрокам, у которых был дикий секс

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Бридж рассказал в подкасте Питера Крауча забавную историю о тренее Густаво Пойете, с которым он работал в «Брайтоне», о том, что специалист давал выходной тем футболистам, которые ночью перезанимались сексом с девушкой.

Бридж рассказал, что на командном собрании Пойет заявил, что понимает футболистов, которые заводят отношения с девушками.

«В ночь перед тренировкой у вас был дикий секс, у вас было много секса. Просто позвоните мне, сделаю вам выходной. Только не делайте так постоянно», — говорил Пойет.

Бридж выступал за «Брайтон» на правах аренды с 2012 по 2013 год. За это время он провел 37 матчей, забив три мяча.

Бридж провел всю карьеру в Англии, выступая за «Челси», «Фулхэм», «Манчестер Сити», «Вест Хэм», «Сандерленд» и «Рединг». В составе «Саутгемптона» Бридж стал финалистом Кубка Англии 2003 года. В решающем матче «Саутгемптон» уступил лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:1.

Также Бридж провел 36 матчей за сборную Англии, отметившись одним забитым мячом.

Ранее тренер мадридского «Атлетико» Симеоне заявил, что его игроки должны заниматься сексом больше четырех раз в месяц.