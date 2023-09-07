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Адвокат дал совет родственникам пострадавших в ДТП велосипедисток

Адвокат Калинов заявил о праве требовать компенсацию вреда после ДТП в Ленобласти

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МЧС России

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что родственники пострадавших в ДТП со смертельным исходом в Ленинградской области велосипедисток имеют право на возмещение материального и морального вреда.

По его словам, для этого им необходимо предоставить гражданский иск.

«У родственников потерпевших есть полное право возместить моральный и материальный ущерб, связанный с гибелью близких. В рамках уголовного дела они могут подать гражданский иск следователю и одновременно с уголовным делом будет рассмотрен их иск в суд. Если водитель будет признан виновным в совершении ДТП и ему будет назначено наказание, допустим четыре года лишения свободы, и вместе с этим будут удовлетворены иски. Сумма исков зависит от родственников, от их оценки морального и материального вреда. Она может включать в себя организацию похорон, покупки лекарств пострадавшим, и так далее», — заявил Калинов.

Трагедия произошла около 10:40 в Выборгском районе Ленобласти на 59-м километре трассы «Скандинавия». За рулем грузовика был 31-летний водитель. В результате ДТП две девочки погибли на месте, семь спортсменок и их тренер получили травмы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее Максим Калинов заявил, что сбивший велосипедисток водитель может сесть на 7 лет.

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