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Нигматуллин обвинил игрока «Локомотива» в том, что его интересуют только деньги

Экс-вратарь «Локомотива» Нигматуллин о футболисте Изидоре: его интересуют деньги

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший вратарь сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин отеагировал на возможный переход игрока клуба Вильсона Изидора в петербургский «Зенит», передает «Чемпионат».

«Изидор — парень из компании Фернандеса и Медины. Ничего личного, только деньги. К этому нужно относиться с небольшой иронией. Футболист должен жить и болеть интересами своей команды», — сказал Нигматуллин.

В начале сентября 23-летний нападающий без согласования руководства «Локомотива» уехал во Францию, где без уведомления российского клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

«Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и призвал игрока вернуться в Москву. Однако Изидор через своего агента заявил о желании остаться в Европе и не возвращаться в Россию.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. За это время он принял участие в 42 матчах, в которых забил 19 мячей.

Ранее агент игрока «Локомотива» Изидора подтвердил факт переговоров с «Зенитом».

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