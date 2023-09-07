Черчесов рассказал, почему отказался от работы в Саудовской Аравии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» расказал, что отказался от предложения возглавить клуб из Саудовской Аравии из-за того, что в тот момент возглавлял венгерский «Ференцварош».

«Были принципы и понимание, что я главный тренер «Ференцвароша». У нас были цели и задачи, которые мы ставили. Поэтому у меня не было никаких сомнений в своих действиях», — сказал Черчесов.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Стоит отметить, что российская национальная команда больше не смогла добиться успехов после его ухода. Валерий Карпин вывел сборную России в стыковые матчи ЧМ-2022, но команда дальше пройти не смогла из-за отстранения.

Также Черчесов возглавлял московские «Спартак» и «Динамо», пермский «Амкар» и польскую «Легию».

Ранее Черчесов рассказал о планах на будущее.