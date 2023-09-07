Футболиста «Зенита» наказали за празднование гола в ворота ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 10 тысяч рублей футболиста петербургского «Зенита» Марио Фернандеса за выход за пределы технической зоны во время празднования гола в матче против московского ЦСКА. Об этом сообщил глава организации Артур Григорьянц.

«КДК раccматривал дейcтвия Марио Фернандеcа не как дейcтвия провокационного характера. В рапорте делегата было отмечено лишь то, что Фернандеc покинул пределы техничеcкой зоны», — заявил Григорьянц.

3 сентября «Зенит» в Москве сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Находившийся на скамейке запасных «Зенита» экс-футболист ЦСКА Фернандес побежал праздновать гол с одноклубниками.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея 11 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 17 очков.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с казанским «Рубином», а ЦСКА дома встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее экс-тренер «Оренбурга» признался, что хотел по-другому вернуться в Россию.