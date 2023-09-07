Форвард «Локомотива» близок к переходу в «Зенит»

Гарольд Ичбиа, агент французского форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил информацию о возможном переходе своего клиента в петербургский «Зенит». Его слова передает Sport24.

«Да, мы работаем над этим. Его транcфер возможен только в «Зенит». ЦCКА и «Краcнодар» — точно нет», — cказал агент.

В начале сентября 23-летний нападающий без согласования руководства «Локомотива» уехал во Францию, где без уведомления российского клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

«Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и призвал игрока вернуться в Москву. Однако Изидор через своего агента заявил о желании остаться в Европе и не возвращаться в Россию.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. За это время он принял участие в 42 матчах, в которых забил 19 мячей.

Ранее экс-тренер «Оренбурга» признался, что хотел по-другому вернуться в Россию.