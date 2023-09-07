Экс-тренер «Оренбурга»: хотелось по-другому вернуться в Россию

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал о своем будущем после ухода с должности в российском клубе. Его слова передает Metaratings.ru.

«Все идет к лучшему. С дочкой уже все в порядке. Спасибо всем, кто поддержал. Готов ли я вернуться в чемпионат Чехии? Честно, я и сам не знаю, что будет дальше.

Последние дни было не до футбола, но я, конечно, по возможности, буду следить за «Оренбургом». Хотелось по-другому вернуться в Россию», — сказал чешский специалист.

Ярошик возглавил «Оренбург» летом после ухода Марцела Лички в московское «Динамо». Под его руководством команда провела в общей сложности семь матчей, из которых выиграла лишь один, обыграв в Кубке России «Сочи» . 21 августа Ярошик объявил об уходе из клуба.

На данный момент оренбуржцы занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с пятью очками в активе. В ближайшем матче команда сыграет в гостях с московским «Локомотивом» (17 сентября).

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