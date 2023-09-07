Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Оренбурга»: хотелось по-другому вернуться в Россию

Экс-тренер «Оренбурга» Ярошик признался, что хотел по-другому вернуться в Россию

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал о своем будущем после ухода с должности в российском клубе. Его слова передает Metaratings.ru.

«Все идет к лучшему. С дочкой уже все в порядке. Спасибо всем, кто поддержал. Готов ли я вернуться в чемпионат Чехии? Честно, я и сам не знаю, что будет дальше.

Последние дни было не до футбола, но я, конечно, по возможности, буду следить за «Оренбургом». Хотелось по-другому вернуться в Россию», — сказал чешский специалист.

Ярошик возглавил «Оренбург» летом после ухода Марцела Лички в московское «Динамо». Под его руководством команда провела в общей сложности семь матчей, из которых выиграла лишь один, обыграв в Кубке России «Сочи» . 21 августа Ярошик объявил об уходе из клуба.

На данный момент оренбуржцы занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с пятью очками в активе. В ближайшем матче команда сыграет в гостях с московским «Локомотивом» (17 сентября).

Ранее легионер «Локомотива» заявил, что не понимает Дзюбу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях