Рублев объяснил поражение от Медведева в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от Даниила Медведева в матче 1/4 финала US Open.

«Думаю, что у него было преимущество за счет побед на брейк‑поинтах. Я не смог сделать того же. Медведев из года в год доказывал, что является одним из лучших игроков, выигрывая большое количество титулов. В какой‑то момент игры он лучше подавал или просто играл лучше, а я — наоборот», — сказал Рублев на пресс‑конференции.

Встреча, которая продолжалась 2 часа и 48 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

В полуфинале Медведев сыграет против победителя матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым.

Медведев в 1/8 финала US Open одержал победу над представителем Австралии Алексом де Минором. Встреча, которая продолжалась 2 часа 42 минуты, завершилась в четырех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Рублев в своем матче четвертого круга обыграл представителя Британии Джека Дрейпера. Встреча, которая продолжалась почти 3 часа, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Ранее экс-теннисистка Дарья Дмитриева назвала тяжелыми погодные условия во время матча Медведев — Рублев.