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Украинский футболист «Интер Майами» рассказал о поведении Месси и Бекхэма в раздевалке

Украинский игрок «Интер Майами» Кривцов рассказал о поведении Месси в раздевалке

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ФК «Шахтер»

Защитник американского футбольного клуба «Интер Майами» Сергей Кривцов на YouTube-канале ВЗБІРНА высказал свое мнение о нападающем команды Лионеле Месси и президенте клуба Дэвида Бекхэма.

«В раздевалке все простые. И Альба, и Бускетс, и Лео. Все простые ребята очень скромные. Думаю, что благодаря этому воспитанию они такие великие футболисты.

Бекхэм тоже очень коммуникабельный, очень современный. Всегда дает наставления перед игрой, после игры. Заходит в раздевалку, всех поздравляет. Так и должно быть в больших клубах», — сказал Кривцов.

Кривцов перешел в «Интер Майами» из «Шахтера» в январе 2023 года. Всего в составе «Шахтера» Кривцов принял участие в 224 встречах, в которых ему удалось забить 14 мячей. Кроме того, он провел 31 игру за национальную команду Украины. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кривцова оценивается в €2 млн.

Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

Ранее бывший футболист испанского «Бетиса» и сборной Аргентины Херман Песселья выразил надежду, что Лионель Месси продолжит выступать за национальную команду как можно дольше.

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