Дмитриева о матче Медведев — Рублев: они еле стояли на ногах, думала, что откажутся играть

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева рассказала, почему россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от соотечественника Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Слова Дмитриевой передает «Спорт-Экспресс».

«У меня спрашивали, какие шансы у Рублева. Я сказала, что он сможет выиграть, только если заставит себя играть очень активно. А он поддавался темпу Даниила, которого устраивала такая ровная, стабильная, надежная игра на задней линии. Очень тяжелые условия были. Они еле стояли на ногах. Мне все время казалось, что они сейчас откажутся играть, потому что было 33 градуса», — сказала Дмитриева.

Встреча, которая продолжалась 2 часа и 48 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4.

В полуфинале Медведев сыграет против победителя матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым.

Медведев в 1/8 финала US Open одержал победу над представителем Австралии Алексом де Минором. Встреча, которая продолжалась 2 часа 42 минуты, завершилась в четырех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Рублев в своем матче четвертого круга обыграл представителя Британии Джека Дрейпера. Встреча, которая продолжалась почти 3 часа, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Ранее в ФТР объяснили, почему Рублев проиграл Медведеву в четвертьфинале US Open.