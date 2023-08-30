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Булыкин: выражаю респект футболистам, которые не боятся ехать играть за границу

Экс-игрок Булыкин верит, что футболисты Денисов и Фомин могут уехать во Францию

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РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы полузащитника бело-голубых Даниила Фомина и игрока «Спартака» Даниила Денисова перейти во французскую Лигу 1. Он заявил «Газете.Ru», что все будет зависеть от самих футболистов, подчеркнув, что он с уважением относится к тем, кто рискует перейти в зарубежный клуб.

«Все будет зависеть от них. Уехать и играть там реально, вопрос в футболистах — готовы ли они к этому. Многие боятся, а те, кто готов уехать и попробовать себя там, вызывают у меня уважение, потому что рискуют, мотивируют себя и хотят играть на топ-уровне. Я прошел это на себе и знаю, что это очень тяжело. Выражаю респект тем, кто на это соглашается и едет. Играть за рубежом могут все. Да, от переговоров до трансфера порой очень много времени проходит, а иногда вообще ничего не получается, но я считаю, что попробовать себя там надо», — уверен Булыкин.

Интересы Фомина и Денисова представляет агент Александр Маньяков. Он, в свою очередь, назвал неверными слухи об интересе к футболистам из «Европы». Сообщалось при этом, что «Лилль» готов предложить за Денисова €11 млн.

Накануне в кубковом матче «Спартак» победил «Динамо» со счетом 4:1, при этом свои четыре мяча красно-белые забили уже к 25-й минуте. Дубль оформил Александр Соболев, по голу забили Антон Зиньковский и дебютант Срджан Бабич. «Динамо» ответило голом Муми Нгамалё во втором тайме. И Денисов, и Фомин приняли участие в игре.

Ранее тренер Гладилин заявил, что Фомин и Денисов — не те, кто могут заиграть в Европе.

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