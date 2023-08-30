Игрок «Гавра» Кузяев рассказал, чего ему не хватает во Франции

Российский полузащитник французского футбольного клуба «Гавр» Далер Кузяев признался, что ему не хватает блюд, приготовленных собственной матерью. Об этом он заявил официальному сайту Лиги 1.

«Клуб очень помог мне с обустройством, так что все хорошо, с каждым днем я чувствую себя во Франции все лучше и лучше. Но я должен признать, что скучаю по хорошей русской еде! Французская кухня очень известна, но в России она, пожалуй, немного здоровее. По крайней мере, именно к такой кухне больше всего привык. Я скучаю по маминым блюдам, особенно по гречке! В России ел ее каждый день», — сказал Кузяев.

20 августа Кузяев забил свой первый гол в Лиге 1. Всего россиянин провел в чемпионате Франции три матча.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит».

Стоит отметить, что это уже не первый уход Кузяева из «Зенита». По истечении предыдущего контракта он также ждал предложение от зарубежных клубов, но не получил их и вернулся в Санкт-Петербург.

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