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«Лилль» предложил «Спартаку» 11 миллионов евро за российского игрока

«Лилль» намерен купить у «Спартака» полузащитника Денисова

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Алексей Даничев/РИА Новости

Французский «Лилль» сделал предложение московскому «Спартаку» выкупить у него российского полузащитника Даниила Денисова за €11 млн. Об этом сообщает Metaratings.

Как утверждает издание, спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт склоняется к тому, чтобы отказать «Лиллю» в переходе игрока.

Денисов является воспитанником красно-белых. За основную команду он дебютировал в 2020 году. В 2023 году полузащитник провел свой первый и пока единственный матч в составе сборной России.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Денисов провел шесть матчей, отметившись одной результативной передачей.

26 августа «Спартак» в рамках шестого тура РПЛ сыграл вничью с «Ахматом» 0:0. Это уже третий подряд матч красно-белых без побед.

После шести туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля делят шестое место в турнирной таблице с ЦСКА (по 10 очков). Первое место занимает «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 14 очков. На одно меньше у «Зенита» и «Урала».

29 августа москвичи разгромили «Динамо» в Кубке России (4:1).

Ранее сообщалось, что французский топ-клуб предлагает за российского футболиста «Динамо» €8 млн.

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