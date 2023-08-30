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Украинская саблистка Харлан объяснила, почему заплакала на ЧМ после матча с россиянкой

Украинская саблистка Харлан о ЧМ: плакала, потому что у нас всех горе

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Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

Украинская саблистка Ольга Харлан призналась, что после победы над россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Италии около пяти минут кричала, не останавливаясь. Об этом она заявила ua.tribuna.com.

«Я начала плакать еще на дорожке. Потом выхожу, иду в угол и так просто бросаю вещи, мне кажется, это никто не видел, кроме моего тренера, падаю на колени и просто начинаю рыдать и кричать. Не помню, когда в жизни я так плакала. Очень сильно кричала, из меня все выходило.

И я просто плакала, потому что я выхожу, борюсь, но у нас всех горе. Вот так, минут пять, я нон-стопом кричала», — сказала Харлан.

27 июля украинка победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Спортсменка была дисквалифицирована на личный турнир.

Позже она была возвращена для участия в командном турнире. Сборная Украины в матче за бронзовые медали уступила Южной Корее.

Ранее Украина одобрила проект, требующий пожизненно дисквалифицировать саблистку Смирнову.

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