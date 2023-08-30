Агент Гурцкая заявил о подлости и коварстве «Зенита»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!» на YouTube-канале пошутил об улучшении результатов петербургского «Зенита» в чемпионате России.

«Честно говоря, меня расстроили подлость и коварство «Зенита». Подлая команда, она как будто дала людям какой-то шанс, надежду. «Спартак» уже купил этажерку под чемпионство, «Краснодар» думал первый раз за чемпионство побороться, ЦСКА. Они взяли и отхлестали сначала по щечкам «Спартак», теперь унизили «Урал» и показали, что еще три тура – и они будут чемпионами», — сказал Гурцкая.

«Зенит» после шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) делит второе место в турнирной таблице с «Уралом». У команд на одно очко меньше, чем у лидирующего в чемпионате «Краснодара».

В шестом туре РПЛ подопечные Сергея Семака разгромили «Урал» со счетом 4:0. Голами отметились Иван Сергеев, Матео Кассьерра (дубль) и Клаудиньо.

3 сентября петербуржцы в Москве сыграют с ЦСКА. Начало матча в 17:30.

Ранее Александр Мостовой заявил, что адекватные люди не будут писать про подъем «Спартака».