Тренер «Спартака» Абаскаль установил уникальное достижение

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо добрался до отметки в 100 забитых мячей быстрее всех тренеров красно-белых в 21 веке. Об этом сообщает пресс-служба команды в Telegram.

«Еще одна важная отметка для Гильермо Абаскаля», — говорится в сообщении.

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. На этом посту он сменил Паоло Ваноли.

В матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл столичное «Динамо». Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась победой красно-белых со счетом 4:1.

На шестой минуте счет в матче открыл Александр Соболев. Новичок «Спартака» Срджан Бабич удвоил преимущество на 15-й минуте. На 18-й минуте Соболев оформил дубль. До разгромного счет довел Антон Зиньковский на 24-й минуте. на 65-й минуте единственный мяч «Динамо» забил Муми Нгамале.

«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице группы D, имея в активе девять очков. «Динамо» располагается на втором месте, имея в активе четыре очка.

Ранее Абаскаль ответил на вопрос об экспериментах с составом.