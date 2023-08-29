«Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России, забив четыре мяча к 25-й минуте

Завершился матч третьего тура Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Динамо». Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась победой красно-белых со счетом 4:1.

На шестой минуте счет в матче открыл Александр Соболев. Новичок «Спартака» Срджан Бабич удвоил преимущество на 15-й минуте. На 18-й минуте Соболев оформил дубль. До разгромного счет довел Антон Зиньковский на 24-й минуте. на 65-й минуте единственный мяч «Динамо» забил Муми Нгамале.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице группы D, имея в активе девять очков. «Динамо» располагается на втором месте, имея в активе четыре очка.

2 сентября «Спартак» в рамках чемпионата России сыграет с «Краснодаром». 3 сентября «Динамо» встретится с «Ростовом».

Ранее российский журналист Василий Уткин с иронией отреагировал на то, что «Спартак» забил четыре безответных мяча в первом тайме матча с «Динамо».