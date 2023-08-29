Ташуев о матче «Ахмат» — ЦСКА: не понял, зачем наш защитник хватал Чалова за майку

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился воспоминаниями о матче с ЦСКА в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который закончился победой армейцев со счетом 3:2. В интервью «Газете.Ru» он назвал матч триллером, подчеркнув, что он был очень сложным для судейства.

«Сам матч был триллером. Третий гол, когда был пенальти в наши ворота, я сначала не понял — за что? А потом посмотрел – ну зачем наш защитник хватал Чалова за майку? Тем более, я учил, что первично надо мяч контролировать, а вторично — игрока. А он смотрит на мяч, хватает соперника за майку и тащит назад. Причем не в куче, где борьба идет, а один в один. На самом деле, было нарушение правил, не придерешься. И матч был очень сложным для судейства. До этого и мы проиграли, и ЦСКА, и все понимали, что еще одно поражение будет проблемой.

А, в целом, игра шикарная: мы вдесятером имели больше моментов в первом тайме. 26 действий в штрафной против 19 у ЦСКА — это мое ноу-хау считать действия в штрафной площади, уже лет 10 работает. Но как бы ты ни играл, важен результат», — констатировал Ташуев.

Сергей Ташуев возглавил «Ахмат» перед началом сезона-2022/23, под его руководством команда заняла пятое место по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), что стало лучшим результатом в истории грозненцев. Однако в текущем сезоне после ряда неудачных матчей специалист был отправлен в отставку.

Ранее Ташуев заявил, что готов работать в любом клубе РПЛ.