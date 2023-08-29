Следственный комитет опубликовал видео с места пропажи фигуристки Горбачевой

Следственный комитет России в Telegram-канале опубликовал видео с места пропажи фигуристки Алины Горбачевой.

«Следователями столичного СК продолжаются поисковые мероприятия, установлен круг общения Горбачевой, допрашиваются родственники, педагоги и тренерский состав. Следователи детально и поминутно восстанавливают маршрут ее передвижения в день исчезновения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Горбачевой.

О пропаже фигуристки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше Горбачева в поле зрения не появлялась.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, первенство страны состоялось в феврале 2023 года в Перми.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пока не стоит делать негативные выводы по поводу пропажи Горбачевой.