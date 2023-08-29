Футболиста клуба АПЛ пытались застрелить

Капитан английского футбольного клуба «Ньюкасл» Джамал Ласселлс подвергся нападению на улице города Ньюкасл-апон-Тайн. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, несколько мужчин напали на футболиста, а также его 19-летнего брата и друга. Отмечается, что во время драки группа неизвестных угрожала застрелить игрока.

Брат Ласселлса получил травму головы, а его друг на протяжении нескольких минут находился без сознания, прежде чем был доставлен в больницу. Ласселлс принял участие в драке в попытке защитить себя.

Сообщается, что в «Ньюкасле» знают об инциденте и видели видео. Вопрос собираются решить внутри клуба.

Ласселлс выступает за «Ньюкасл» с лета 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. В минувшем сезоне он провел 11 матчей за «сорок», в которых забил один мяч.

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