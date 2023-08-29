Туктамышева рассказала об обращении своего тренера к шаманам

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о забавной истории, произошедшей в Мексике с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным. Ее слова передает Sport24.

«Когда мы гуляли, Алекcей Николаевич на улице обратилcя к шаманам. У них еcть меcтные шаманы, которые очищают ауру и душу. Было интереcно наблюдать, что там делают c Алекcеем Николаевичем, и какими приборами», — рассказала спортсменка.

Мишин — заслуженный тренер России и СССР. В 2021 году он был удостоен премии Международного союза конькобежцев (ISU) «За достижения в жизни» в рамках второй церемонии ISU Skating Awards.

Воспитанница Мишина Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

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