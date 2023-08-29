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Слуцкий пошутил по поводу своего наказания после инцидента с журналистом

Слуцкий о наказании за инцидент с журналистом: лет на 5 посадят, с конфискацией

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube-канале признался, что еще не знает, в каком формате будет проходить заседание Комитета по этике, который рассмотрит его слова в адрес журналиста.

«Я вообще не знаю, куда и как я должен выйти и как мне об этом сообщат. Что мне грозит? Я думаю, лет на 5 посадят, скорее всего, с конфискацией имущества», — сказал Слуцкий.

После матча «Локомотива» против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос Артему Дзюбе, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого форвард уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания. Слуцкий заступился за своего напарника по совместному шоу на You-Tube, назвав журналиста дебилом.

Инцидент Дзюбы с журналистом уже был рассмотрен на КДК РФС. Нападающий получил двухматчевую дисквалификацию условно и штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Дзюба назвал самого «отмороженного» игрока РПЛ.

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