Международная федерация киберспорта отклонила предложение украинцев исключить Россию

Международная федерация киберспорта (IESF) отклонила предложение Украины исключить Федерацию компьютерного спорта России, передает ТАСС.

«Было отклонено предложение Украины приостановить членство ФКС России в IESF», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федерация киберспорта Украины обжалует снятие санкций с россиян.

28 августа Международная федерация киберспорта на съезде проголосовала за отмену решения, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом. За отмену санкций проголосовали 32 делегата.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Сбер проведет свой первый киберспортивный турнир.