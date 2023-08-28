Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Легионер «Спартака» ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства

Форвард «Спартака» Бонгонда ответил на вопрос о возможном получении гражданства России

close
100%
ФК «Спартак»

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Тео Бонгонда ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Пока не думал о получении российского паспорта. Я здесь, чтобы играть в футбол», — сказал Бонгонда.

В сезоне-2022/23 Тео Бонгонда выступал за испанский «Кадис». В минувшем сезоне Ла Лиги он принял участие в 31 матче, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тео забил три мяча и сделал один ассист в шести матчах. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бонгонды составляет €4 млн. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Бонгонда заявил, что выучил несколько слов на русском языке.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях