Легионер «Спартака» ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Тео Бонгонда ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Пока не думал о получении российского паспорта. Я здесь, чтобы играть в футбол», — сказал Бонгонда.

В сезоне-2022/23 Тео Бонгонда выступал за испанский «Кадис». В минувшем сезоне Ла Лиги он принял участие в 31 матче, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тео забил три мяча и сделал один ассист в шести матчах. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бонгонды составляет €4 млн. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Бонгонда заявил, что выучил несколько слов на русском языке.