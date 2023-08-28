Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать с флагом

Международная федерация киберспорта отменила санкции против российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Теперь россияне могут выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

«28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», — говорится в сообщении.

За отмену санкций проголосовали 32 делегата.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что на Украине наложили санкции на членов Team Spirit за игру в команде с россиянами.