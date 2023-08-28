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Глава КХЛ Морозов рассказал о предложении провести матчи с клубами НХЛ

Президент КХЛ Морозов: мы выходили с предложением провести матчи с клубами НХЛ

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РИА Новости

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что лига связывалась с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) с предложением провести матчи между клубами. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мы и сами выходили с предложением провести матчи с клубами НХЛ. Было такое задание поставлено руководством. Нам интересны клубы НХЛ, где много российских звезд. Но у клубов НХЛ свои планы. Их чемпионат начинается поздно — в октябре. Мы отложили эти разговоры», — сказал Морозов.

Напомним, в последний раз клубы КХЛ и НХЛ встречались между собой в 2010 году. Тогда петербургский СКА обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 5:3, а рижское «Динамо» потерпело поражение от «Аризоны Койотс» со счетом 1:3. В 2008 году магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:4.

Ранее в КХЛ ответили на вопрос о пересмотре потолка зарплат из-за изменения курса рубля.

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Хоккей. КХЛ
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