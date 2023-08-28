«Времени на раскачку нет»: экс-вторая ракетка мира ждет победы от Рублева на старте US Open

Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в комментарии «Газете.Ru» оценила тот факт, что российский теннисист Андрей Рублев в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) сыграет с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори, которому 16 августа проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

«Поражение Рублева было очень неожиданным в Цинциннати, особенно, с каким счетом Андрей проиграл. В такой накаленной борьбе обычно побеждает более опытный игрок. В теннисе не редко работает закон подлости и переезжая на следующий турнир из сетки в 128 человек, попадаешь на того же соперника. Андрей будет фаворитом в этом матче, для него уже не будет сюрпризом игра Эмиля. Я жду от него уверенной победы, так как времени на раскачку у Андрея нет, уже во втором круге его может ждать Гаэль Монфилс, он успел набрать форму после перерыва и представляет серьезную угрозу», — заявила Пивоварова.

Рублев и Руусувуори сыграют на US Open 29 августа, ориентировочное время начала поединка — 21:15 по московскому времени.

Рублев в рейтинге ATP занимает восьмое место, в 2020 году он стал олимпийским чемпионом в миксте с Анастасией Павлюченковой. За всю карьеру он выиграл 18 турниров ATP, 14 из которых он завоевал в одиночном разряде, а в составе сборной России стал победителем Кубка Дэвиса в 2021 году. Он — заслуженный мастер спорта России.

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