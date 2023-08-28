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Гвардиола установил рекорд АПЛ

Тренер «Ман Сити» Гвардиола быстрее среди всех тренеров одержал 200 побед в АПЛ

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instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/mancity

«Манчестер Сити» на выезде победил «Шеффилд Юнайтед» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 3:1. Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы эта победа стала 200-й в чемпионате Англии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Испанский специалист одержал эти победы быстрее всех в истории турнира. Для 200 побед ему хватило 269 матчей. До него рекордом владел сэр Алекс Фергюсон, который свои первые 200 побед в АПЛ одержал в 322 матчах.

«Сити» после трех туров АПЛ набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» оформил так называемый требл — «горожане» выиграли сразу три трофея. Они стали победителями АПЛ, завоевали Кубок Англии, а также выиграли футбольную Лигу чемпионов.

Ранее Гвардиола запретил праздновать победу в Суперкубке УЕФА.

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