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Экс-президент «Локомотива» считает, что клубу пора перестать делать ставку на Дзюбу

Экс-глава «Локо» Наумов заявил, что клубу пора перестать играть на Дзюбу

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что уровень игры «железнодорожников» в текущем сезоне заставляет задуматься о будущем. Его слова передает «Советский спорт».

«Победа всего приносит положительные эмоции, что мне, что болельщикам. Но уровень игры клуба заставляет задуматься о будущем. Дзюба вернулся в состав, но никакого тотального изменения нет. Глушенков порадовал, вот это да. Может быть стоит задуматься и делать ставку на него и Пиняева в атаке, перестать играть на Дзюбу», — сказал Наумов.

27 августа «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственным голом отметился Максим Глушенков, которому ассистировал Артем Дзюба. Форвард в этом сезоне забил один гол.

После шести туров подопечные Михаила Галактионова набирают девять очков и поднимаются на восьмое место в турнирной таблице. Первое место занимает «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 14 очков. На одно меньше у «Зенита» и «Урала».

Ранее комментатор объяснил, почему не упоминал Дзюбу в своем репортаже 30 минут.

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