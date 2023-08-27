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ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА до окончания дисквалификации

ФХР разрешила голкиперу ЦСКА Федотову играть в КХЛ с 1 января 2024 года

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Федерация хоккея России (ФХР) одобрила заявку ЦСКА на голкипера Ивана Федотова, однако часть сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вратарь пропустит. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Международная федерация хоккея (IIHF) наложила на Федотова дисквалификацию до 31 декабря 2023 года. ФХР разрешила голкиперу выступать за ЦСКА с 1 января 2024 года. Соответственно, только после истечения срока отстранения, полученного от IIHF, Федотов сможет выйти на лед в официальных матчах.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в Российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА, что вызвало споры между клубами и Лигами.

IIHF признала действующим контракт Федотова с «Филадельфией» и приняла решение наказать ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Постановление вступает в силу 11 августа 2023 года и заканчивается 10 августа 2024 года. 18 августа ЦСКА подал апелляцию на отстранение вратаря.

Ранее двукратный олимпийский чемпион призвал сходить в дурдом, чтобы понять слова главы IIHF о запугиваниях со стороны ЦСКА.

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Хоккей. КХЛ
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