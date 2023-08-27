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Теннисист Медведев раскрыл правду о психологическом состоянии перед US Open

Теннисист Медведев заявил, что хорошо себя чувствует психологически и физически

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Toby Melville/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на пресс-конференции перед стартом Открытого чемпионата США (US Open) признался, что чувствует себя лучше, чем пару недель назад.

«Я люблю US Open. Заряжен на выступление. Заряжен на следующую неделю. Хочется уже выйти на корт и посмотреть, как зрители будут себя вести в этом году. Добавить особо нечего. Хорошо чувствую себя физически, психологически. Хочу сыграть лучше, чем в последние пару недель, а там посмотрим», — заявил Медведев.

Открытый чемпионат США, который является одним из четырех турниров «Большого шлема», пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. В первом круге Медведев сыграет с представителем Венгрии Аттиллой Балаж. Матч состоится 29 августа, ориентировочное время начала — 19:00 по московскому времени.

17 августа Медведев уступил Александру Звереву в третьем круге турнира в Цинциннати со счетом 4:6, 7:5, 4:6. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 36 минут. До этого Медведев потерпел поражение от от представителя Австралии Алекса Де Минора в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее Медведев рассказал о пользе поражений от Карлоса Алькараса.

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